Помогите номер 332 задача 5класс

Математика
Помогите номер 332 задача 5класс
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Гость:
И где? Я что робот, чтобы искать твой номер в Интернете?
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