№2 Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями: F(1) = 1; G(1) = 1; F(n) = 2*F(n–1) – G(n–1), G(n) = F(n–1) + 2*G(n–1), при n gt;=2 Чему равно значение в...

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№2 Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями: F(1) = 1; G(1) = 1; F(n) = 2*F(n–1) – G(n–1), G(n) = F(n–1) + 2*G(n–1), при n gt;=2 Чему равно значение величины G(5)+F(5)? В ответе запишите только целое число?

Автор: Гость