№2 Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями: F(1) = 1; G(1) = 1; F(n) = 2*F(n–1) – G(n–1), G(n) = F(n–1) + 2*G(n–1), при n gt;=2 Чему равно значение в...
Информатика
№2 Алгоритм вычисления значений функций F(n) и G(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями: F(1) = 1; G(1) = 1; F(n) = 2*F(n–1) – G(n–1), G(n) = F(n–1) + 2*G(n–1), при n gt;=2 Чему равно значение величины G(5)+F(5)? В ответе запишите только целое число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вызов G(5)+F(5) Вход G(5), вызов F(4)+2G(4) Вход F(4), вызов 2F(3)-G(3) Вход F(3), вызов 2F(2)-G(2) Вход F(2), вызов 2F(1)-G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(2), вызов F(1)+2G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(3), вызов F(2)+2G(2) Вход F(2), вызов 2F(1)-G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(2), вызов F(1)+2G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(4), вызов F(3)+2G(3) Вход F(3), вызов 2F(2)-G(2) Вход F(2), вызов 2F(1)-G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(2), вызов F(1)+2G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(3), вызов F(2)+2G(2) Вход F(2), вызов 2F(1)-G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(2), вызов F(1)+2G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход F(5), вызов 2F(4)-G(4) Вход F(4), вызов 2F(3)-G(3) Вход F(3), вызов 2F(2)-G(2) Вход F(2), вызов 2F(1)-G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(2), вызов F(1)+2G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(3), вызов F(2)+2G(2) Вход F(2), вызов 2F(1)-G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(2), вызов F(1)+2G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(4), вызов F(3)+2G(3) Вход F(3), вызов 2F(2)-G(2) Вход F(2), вызов 2F(1)-G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(2), вызов F(1)+2G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(3), вызов F(2)+2G(2) Вход F(2), вызов 2F(1)-G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 Вход G(2), вызов F(1)+2G(1) Вход F(1), результат 1 Вход G(1), результат 1 -14
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