Помогите номер 351,буквы б.
Геометрия
Помогите номер 351,буквы б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к угол б и в равны , углы 1 и 2 равны и сторона общая
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