Реши уровнение и сделай проверку 38.007:(5000-y)=9

Математика
Реши уровнение и сделай проверку 38.007:(5000-y)=9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38,007:(5000-у)=9 5000-у=38,007:9 5000-у=4,223 у=5000-4,223 у=4995,777
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