Для приготовления напитка смешали кофе двух сортов: 2 кг кофе арабика по 65 руб. за 1 кг и 6 кг кофе мокко. найдите цену кофе мокко если цена получившейся смеси -55р ,25 заказа за 1 кг
Математика
Для приготовления напитка смешали кофе двух сортов: 2 кг кофе арабика по 65 руб. за 1 кг и 6 кг кофе мокко. найдите цену кофе мокко если цена получившейся смеси -55р ,25 заказа за 1 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2кг+6кг=8 кг кофейного напитка 55руб.25коп×8кг=442рубля стоят 8 напитка 2кг×65руб=130рублей стоят 2кг кофе арабика 442руб. -130руб 312руб стоят 6кг кофе мокко 312руб:6кг =52 рубля стоит 1кг кофе мокко
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