Для приготовления напитка смешали кофе двух сортов: 2 кг кофе арабика по 65 руб. за 1 кг и 6 кг кофе мокко. найдите цену кофе мокко если цена получившейся смеси -55р ,25 заказа за 1 кг

Математика

Для приготовления напитка смешали кофе двух сортов: 2 кг кофе арабика по 65 руб. за 1 кг и 6 кг кофе мокко. найдите цену кофе мокко если цена получившейся смеси -55р ,25 заказа за 1 кг

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