Помогите нужно беспалевно вообще беспалевно разместить шпоры. чтоб даже одноки н?? видил. на карандаше на руке и на парте непойдет.надо лучше .

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Помогите нужно беспалевно вообще беспалевно разместить шпоры. чтоб даже одноки н?? видил. на карандаше на руке и на парте непойдет.надо лучше .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмии лейкопластырь,наклей на кисть руки и говори что порезался на липкой стороне напиши ответы,когда контрольная будет потехоньки подглядывай.
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