Помогите нужно беспалевно вообще беспалевно разместить шпоры. чтоб даже одноки н?? видил. на карандаше на руке и на парте непойдет.надо лучше .

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Помогите нужно беспалевно вообще беспалевно разместить шпоры. чтоб даже одноки н?? видил. на карандаше на руке и на парте непойдет.надо лучше .

Автор: Гость