Помогите нужно написать мини-сочинение на тему "Лож во спасение"

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Людям свойственно сострадание. Однако это же сострадание порой людей и губит. Бесчисленное количество примеров, когда мы, стараясь уберечь другого человека от неприятных вещей, сами утопали в болоте лжи. Так есть ли смысл лгать во спасение? Смотря с какой стороны подойди к этой проблеме. Сначала стоит подумать, не нанесет ли это "спасение" еще больше неприятностей? Не сделаешь ли ты намного хуже, чем могло быть? После тщательных размышлений стоить вспомнить и про себя. А не залезешь ли ты в паутину? Ведь маленькая ложь это только вершина айсберга. Разумеется, если ты не шпион, хранящий самые важные тайны государства, способные разрушить его. Именно в таких случаях ложь во спасение будет благородным и отчаянным поступком, раскрывающим в тебе патриота. Естественно это только один пример - вообще их существует тысячи и миллионы. Но я бы советовал/ советовала подумать перед тем как врать, ведь можно же избежать этого почти всегда, не правда ли?