Помогите!!! Нужно ответить на вопрос 1-Кто такие одноклеточные? 2-Составить роль одноклеточных в природе

Биология
Помогите!!! Нужно ответить на вопрос 1-Кто такие одноклеточные? 2-Составить роль одноклеточных в природе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокле́точные органи́змы — парафилетическая группа живых организмов, тело которых состоит из одной клетки. К ней могут относиться как прокариоты, так и эукариоты. Термин «одноклеточные» также иногда используется как синоним протист
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