Помогите нужно выполнить все эти формулы которые написаны красной ручкой .пример как делать синей ручкой написан
Химия
Помогите нужно выполнить все эти формулы которые написаны красной ручкой .пример как делать синей ручкой написан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si-кремний р+=11 n=14 e=11 на оболочке 2.8.4 ga-галий p+=31 n=39 e=31 на оболочке 2,8,8,8,5 ar-аргон р+=18 n=22 e=18 2.8.8 к-калий р+=19 n=20 e=19 2.8.8.1 s-сера p+=16 n=16 e=16 2.8.6 se-селен p+=34 n=48 e=34 2.8.8.8.8
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