Помогите объяснить упр 62

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Помогите объяснить упр 62
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что там объяснять-то?)) Спиши одну из пословиц, подчеркни (или у вас там устно) слова-антонимы (т.е. слова с противоположным значением (например: твёрдый - мягкий (для совсем тупеньких))).
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