Помогите очень нужно 1)x=tg(arccos(-1/4)+pi/2) найти х 2) у=-2tg(x+pi/5) график
Математика
Помогите очень нужно 1)x=tg(arccos(-1/4)+pi/2) найти х 2) у=-2tg(x+pi/5) график
Ответ(ы):
Гость:
X=tg(arccos(-1/4)+π/2) = - ctg(arccos(-1/4) = = - [cos(arccos(-1/4)]/[√(1-cos²(arccos(-1/4))]= = - (-1/4)/√(1-(-1/4)²) = (1/4)/(√15/4) = 1/√15 = √15/15 x=√15/15
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