С двух грядок собрали 56 клубника с первой грядки собрали на 12 клубник больше чем в?? второй Сколько клубники собрали с каждой грядк

Математика

С двух грядок собрали 56 клубника с первой грядки собрали на 12 клубник больше чем в?? второй Сколько клубники собрали с каждой грядк

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