С двух грядок собрали 56 клубника с первой грядки собрали на 12 клубник больше чем в?? второй Сколько клубники собрали с каждой грядк
Математика
С двух грядок собрали 56 клубника с первой грядки собрали на 12 клубник больше чем в?? второй Сколько клубники собрали с каждой грядк
Ответ(ы):
Гость:
56-12=44 44:2=22(со второй грядки) 22+12=34(с первой)
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