В магазин должны привезти из одного колхоза 458 кг капусты, а из другого на 187 кг мен??ше. Из первого привезли 268 кг. Капусты, а из второго колхоза привезли 212 кг. Сколько кг еще должны привезти в магазин? Схема нужна?

Математика

В магазин должны привезти из одного колхоза 458 кг капусты, а из другого на 187 кг мен??ше. Из первого привезли 268 кг. Капусты, а из второго колхоза привезли 212 кг. Сколько кг еще должны привезти в магазин? Схема нужна?

Автор: Гость