В магазин должны привезти из одного колхоза 458 кг капусты, а из другого на 187 кг мен??ше. Из первого привезли 268 кг. Капусты, а из второго колхоза привезли 212 кг. Сколько кг еще должны привезти в магазин? Схема нужна?
Математика
В магазин должны привезти из одного колхоза 458 кг капусты, а из другого на 187 кг мен??ше. Из первого привезли 268 кг. Капусты, а из второго колхоза привезли 212 кг. Сколько кг еще должны привезти в магазин? Схема нужна?
Ответ(ы):
Гость:
1) 458-187=271(кг.) капусты должны привезти из второго колхоза 2)458+271=729(кг.)капусты должны привезти из двух колхозов 3)268+212=480(кг.)капусты привезли из двух колхозов 4)729-480=249 (кг.)ещё должны привезти в магазин Ответ: 249 кг.
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