Начерти отрезок AB и запиши его длину поставь на нём две точки C и D сколько новых от??езков получилось Запиши их названия измерить Запиши длины этих отрезков
Математика
Начерти отрезок AB и запиши его длину поставь на нём две точки C и D сколько новых от??езков получилось Запиши их названия измерить Запиши длины этих отрезков
Ответ(ы):
Гость:
На фотографии отрезок АВ, точки С и D. Также длина отрезка АВ. Мы получили 3 новых отрезка: АС, СD и DВ. Условно, длина отрезка АС=2.5 см (хочешь, начерти любую другую длину) Длина СD=4 см DВ=3.5 см. Вроде всё,если не дописала что-то, напишите в комментарии.
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