Задание номер 1 Упростите выражение: 1) 1,5а + 9,7b + 5,8a -1,3b; 2) 12.75a + 1,85b -9,55a + 3,5b задание номер 2 Вычислите, представив обыкновенную дробь в виде десятичной: 2 целых 3/10 + (1,5 - 0,7) ; (12,4 - 9,35) + 2 це...
Математика
Задание номер 1 Упростите выражение: 1) 1,5а + 9,7b + 5,8a -1,3b; 2) 12.75a + 1,85b -9,55a + 3,5b задание номер 2 Вычислите, представив обыкновенную дробь в виде десятичной: 2 целых 3/10 + (1,5 - 0,7) ; (12,4 - 9,35) + 2 целых 12/25; 6 целых 3/4 - (2,35 + 0,23); (27,61 - 8,1) + 4 целых 1/20; 3 целых 2/5 - ( 0,9 + 0,45); (6,35 - 2,05) + 9/10
Ответ(ы):
Гость:
1) 1,5а + 9,7b+5,8а-1,3b = 7,3а + 8,4b 2) 12,75а+1,85b -9,55а+3,5b = 3,2а + 5,35b 2 3/10+(1,5-0,7)= 2,3+0,8 = 3,1 (12,4-9,35) + 2 12/25= 3,05+2,48 = 5,53 6 3/4- (2,35+0,23)= 6,75-2,58= 4,17 (27,61-8,1)+4 1/20= 19,51+4,04=23,55 3 2/5-(0,9+0,45)=3,4-1,35=2,05 (6,35-2,05)+9/10=4,3+0,9=5,2
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