Составить распорядок вчерашнего дня (Past Continuous) 7-8 предложений
Английский язык
Составить распорядок вчерашнего дня (Past Continuous) 7-8 предложений
Ответ(ы):
Гость:
Yesterday I had a busy day. At 7 a.m I was having a breakfast. I was doing my homework for 3 hours. Then I was vacuuming the carpet. I was going to the cinema. I was having a lunch,dinner and supper.
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