Помогите очень вас прошу ребята пожалуйста. отметь неверное утверждение а) в ста сорока метрах (целое число) б)двум школьцам (собирательное) в) с тремя четвертыми квартирами ( дробное числительное) г) три миллиона человек...
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Помогите очень вас прошу ребята пожалуйста. отметь неверное утверждение а) в ста сорока метрах (целое число) б)двум школьцам (собирательное) в) с тремя четвертыми квартирами ( дробное числительное) г) три миллиона человек (собирательное) Прошу вас помогите
Ответ(ы):
Гость:
"В ста сороках метрах " ответ А
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