Алгебра 8 класс , задача номер 5.120 помогите . Надо решить уравнение (3x-4)(4+3x)(9x²-16)=(5-x??)²

Алгебра
Алгебра 8 класс , задача номер 5.120 помогите . Надо решить уравнение (3x-4)(4+3x)(9x²-16)=(5-x??)²
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Гость:
Получится вот так :)
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