ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Заданы числа: 7корень из25; корень из 6561; 1 целая 7/9 ; мину?? корень из 4356; 2 корень из 17; 0; корень из -25 Укажите, какие из них являются а) натуральными числами; б) целыми числами; в) ра...

Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! Заданы числа: 7корень из25; корень из 6561; 1 целая 7/9 ; мину?? корень из 4356; 2 корень из 17; 0; корень из -25 Укажите, какие из них являются а) натуральными числами; б) целыми числами; в) рациональными числами; г) иррациональными числами; д) действительными числами.
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