ПОМОГИТЕ!Сумма двух чисел равна 100.3/8 части от первого числа равны 25%-м второго.Найдите эти числа.
Математика
ПОМОГИТЕ!Сумма двух чисел равна 100.3/8 части от первого числа равны 25%-м второго.Найдите эти числа.
Ответ(ы):
Гость:
Обозначем первое число за X, а второе за Y.Тогда 3/8X=2/8Y Y=1.5X. Подставим полученное значение в уравнение X+Y=100 X+1.5X=100 2.5X=100 X=40, значит Y=100-40=60
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