Бактерии в отличие от грибов продолжите предложение
Биология
Бактерии в отличие от грибов продолжите предложение
Ответ(ы):
Гость:
Не имеют оформленного ядра и потому являются прокариотическими организмами.
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