Ширина прямоугольника равна четыре см. Это на а сантиметр меньше его длины. Запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

Математика
Ширина прямоугольника равна четыре см. Это на а сантиметр меньше его длины. Запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) a+4-длина прямоугольника. 2) (а+4)×4-площадь этого прямоугольника.
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