Площадь прямоугольника со сторонами 1м 2дм и 5см,выражение в квадратных дециметров

Математика
Площадь прямоугольника со сторонами 1м 2дм и 5см,выражение в квадратных дециметров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1м2дм=12дм 5см=1/2дм S=12*1/2=6дм²
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