Помогите срочно! Пожалуйста, переведите четвёртое задание

Қазақ тiлi
Помогите срочно! Пожалуйста, переведите четвёртое задание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Природа-это вода. ,,Вода источник жизни ,, говорят.Жизнь  на земле без воды представить невозможно.Вода дарит сердцу человека песню, настроению свет ,чувству цветы.
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