Сочинение на тему мои приключения. однажды я смотрел передачу про животных. и представилось мне, будто я.... продолжите сочинение 9-10 предложений
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Сочинение на тему мои приключения. однажды я смотрел передачу про животных. и представилось мне, будто я.... продолжите сочинение 9-10 предложений
Ответ(ы):
Гость:
....будто я нахожусь в этом мире . Будто я среди этих величественных львов. будто
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