Разделите слова. Что это за предложения? Хлебвсемуголова Безтруданевытащишьир??бкуизпруда Ученьесветанеученьтьма

Русский язык
Разделите слова. Что это за предложения? Хлебвсемуголова Безтруданевытащишьир??бкуизпруда Ученьесветанеученьтьма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хлеб всему голова. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Ученье свет, а не ученье тьма. Это пословицы!!!
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