Разделите слова. Что это за предложения? Хлебвсемуголова Безтруданевытащишьир??бкуизпруда Ученьесветанеученьтьма
Русский язык
Разделите слова. Что это за предложения? Хлебвсемуголова Безтруданевытащишьир??бкуизпруда Ученьесветанеученьтьма
Ответ(ы):
Гость:
Хлеб всему голова. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Ученье свет, а не ученье тьма. Это пословицы!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему мои приключения. однажды я смотрел передачу про животных. и представилось мне, будто я.... продолжите сочинение 9-10 предложений
Математика
ПОМОГИТЕ!Сумма двух чисел равна 100.3/8 части от первого числа равны 25%-м второго.Найдите эти числа.
Математика
Ширина прямоугольника равна четыре см. Это на а сантиметр меньше его длины. Запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника