Помогите описать строение нервной системы у пчелы
Биология
Помогите описать строение нервной системы у пчелы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В центральную нервную систему входит головной мозг и нервная цепочка брюшка. В свою очередь головной мозг состоит из подглоточного и надглоточного ганглиев, которые соединенные тяжами между собой.
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