Помогите определить время глаголов(становится,поступает)
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Помогите определить время глаголов(становится,поступает)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно идёт как реальность тоесть сейчас это происходит
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