Простенькое сочинение про Ромашку(цветок) 4 класс
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Простенькое сочинение про Ромашку(цветок) 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне нравятся все цветы: садовые,экзотические, полевые.Но мой любимый цветок- рамашка. Я не представляю себе лето лето без этого цветка, Маленькое жёлтое солнышко в окружении белоснежных ресничек! Очень скромный,простой и очень нежный цветок, Его можно встретить повсюду. А как здорово летом набрести вдруг на целуй луг ромашек! В высокой зелени травы они приветливо кивают всем своими белыми головками. К ним слетают бабочки-красавицы,на них с удовольствием качаются пузатые шмели. Смотреть на эти цветы весело и радостно. И, конечно, хочется собирть ромашки в букет. Девочки любят плести из них красивые венки. ИЮ,конечно,каждый из нас хоть когда-нибудь гадал на ромашке: << любит- не любит...>> а ещё мне кажется,что ромашка-настоящий русский цветок. В нем соединилсиь и русский характер,и русская неброская красота, и необыкновенная лиричность. Просто и незатейливый цветок,а сколько добрых чувств вызывает в душе!
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