Помогите:) основные события 3 крестового похода

Гость: Гость:

Третий крестовый поход 29 октября 1187 был объявлен Третий крестовый поход (1189-1192). Поход возглавлял император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, короли Франции Филипп II Август и Англии — Ричард I Львиное Сердце. Немецкое ополчение 18 мая 1190 захватило г. Иконий (ныне Кония, Турция) в Малой Азии, но 10 июня при переправе через горную речку Фридрих утонул, и деморализованное этим немецкое войско отступило. Осенью 1190 крестоносцы начали осаду Акры — города-порта, морских ворот Иерусалима. Акра была взята 11 июня 1191, но еще до этого Филипп II и Ричард поссорились, и Филипп отплыл на родину. Ричард предпринял несколько безуспешных наступлений, в т. ч. два на Иерусалим, заключил 2 сентября 1192 крайне невыгодный для христиан договор с Салах-ад Дином и в октябре покинул Палестину. Иерусалим остался в руках мусульман, столицей Иерусалимского королевства сделалась Акра.