Какие государства существовали в 1000 г. н.э.

Гость: Гость:

Государство Сун, появившееся после Тан, просуществовало 319 лет (960 -1279 гг.), Цин - 295 лет (1616 -1911 гг.), Чэнь - 15 лет, Суй -37 лет, Тан - 289 лет, Юань -97 лет.