Какие государства существовали в 1000 г. н.э.
История
Какие государства существовали в 1000 г. н.э.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство Сун, появившееся после Тан, просуществовало 319 лет (960 -1279 гг.), Цин - 295 лет (1616 -1911 гг.), Чэнь - 15 лет, Суй -37 лет, Тан - 289 лет, Юань -97 лет.
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