Помогите ответить 1. Отметьте, какие страны после Первой мировой войны пошли по п??ти: революции – 1 реформы – 2 установления фашистской диктатуры – 3 Германия, Англия, Италия, Россия, США.
История
Помогите ответить 1. Отметьте, какие страны после Первой мировой войны пошли по п??ти: революции – 1 реформы – 2 установления фашистской диктатуры – 3 Германия, Англия, Италия, Россия, США.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Германия и Россия по пути революции, в Италии фашистская диктатура, США и Англия по пути реформ.
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