Упражнение /323 пж срочна

Математика
Упражнение /323 пж срочна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 48 - 12 * (-5) = 48 + 60 = 108 б) 69 - (-12) * (- 5) = 69 - 60 = 9 в) 29 - 15 * 9  =  129 - 135 = - 6 г) 456 - 45*(- 6) = 456 + 270 = 726 д) 158 - 45 * 7 = 158 - 315 = - 157 е) 258 - 13 *(- 7) = 258 + 91 = 349
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как найти косинус угла 450
Ответить
Математика
8(1+3а-12, приа=9 решите пожалуйста
Ответить
Алгебра
Помогите, пожалуйста! √2 sinx+cosx=3/2
Ответить
Математика
На своем приусадебном участке семья вырастила 56 килограммов огурцов , а перца в 8 раз меньше , чем огурцов . На сколько килограммов перца было мен...
Ответить
Русский язык
1.Что противопоставляется в стих-е Пушкина "Деревня"? 2.Противопоставление это подчеркнуто композицией.из каких смысловых частей состоит текст , ...
Ответить