Упражнение /323 пж срочна

Гость: Гость:

А) 48 - 12 * (-5) = 48 + 60 = 108 б) 69 - (-12) * (- 5) = 69 - 60 = 9 в) 29 - 15 * 9 = 129 - 135 = - 6 г) 456 - 45*(- 6) = 456 + 270 = 726 д) 158 - 45 * 7 = 158 - 315 = - 157 е) 258 - 13 *(- 7) = 258 + 91 = 349