Помогите ответить на 2 вопроса из 7(любых)

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4.Общественно- политические учения - Консерватизм, Либерализм, Социализм, Коммунизм, Анархизм, Либерализм. Ко нсерватизм( в переводе с лат. Сохранять, охранять, заботиться о сохранении) Министры, канцлеры, короли - обоснование необходимости сохранения существующего порядка- монархического правления. Либерализм - Промышленная буржуазия - обосновывало свободу личности и устройство такого государства, которое бы меньше ограничивало эту свободу. Социализм - Противники буржуазного общества - Установление нового общества, где будет полное социальное равенство людей. Коммунизм - Трудящиеся - пролетариат - Убеждение в возможности перехода от капитализма к бесклассовому обществу. Анархизм - объединил тех, кто был против власти в обществе -Государство не нужно! Консерватизм: его черты Преклонение перед святостью традиций Соблюдение границ между классами обеспечит спокойствие и порядок в обществе Усиление роли религии Человек бессилен что-либо сотворить Защита частной собственности Либерализм: его черты Свобода человека- условие осуществления его прав Государство охраняет частную собственность Ограничение деятельности государства правом Все задачи решать методом революции Против революции Социализм: его черты Критикуют буржуазное общество Создание общества, в котором не будет разделения на трудящихся и эксплуататоров Все равны и все трудятся Принцип распределения «каждому – по потребностям Коммунизм: его черты Бесклассовое общество Уравнительное распределение общественного богатства Переход от капитализма – коммунистическая революция Общественная собственность Коллективизм Прямое снабжение из общественных запасов Анархизм: его черты Человек- доброе существо и между людьми могут быть отношения, основанные на свободе и любви Государство – воплощение принуждения и насилия, поэтому его надо уничтожить Призыв к выступлениям народных масс Против класса «угнетателей» 5.1)революций, сознательных попыток насильственным путем переустроить мир. Вследствии чего определенные слои населения добивались своей цели ( задачи ). 2) роль идейных вдохновителей революции сыграли пуритане — английские кальвинисты. Большую роль в обострении кризиса сыграли и действия английских королей — Якова I и Карла I, которые привели к разрыву с парламентом. 3) здесь очень важно добиться разрешения противоречий не механическим, а диалектическим путем. В противном случае неизбежен политический кризис, то есть состояние политической системы общества, выражающееся в углублении и обострении имеющихся конфликтов, в резком усилении политической напряженности.