Помогите ответить на вопросы срочно пожалуйста

Математика
Помогите ответить на вопросы срочно пожалуйста
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Гость:
Сколько лет мне 15апрод
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