Помогите ответить правильно Что то кое крестьянское хозяйство?

Окружающий мир
Помогите ответить правильно Что то кое крестьянское хозяйство?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) — вид предпринимательской деятельности в Российской Федерации, напрямую связанный с сельским хозяйством.Крестьянское (фермерское) хозяйство — это объединение граждан, которые совместно владеют имуществом и осуществляют производственную или другую хозяйственную деятельность. После государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства, его Глава является индивидуальным предпринимателем — фермером. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности.

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