Помогите переложение с союзом несмотря на то что ..
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Помогите переложение с союзом несмотря на то что ..
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Гость:
Не смотря на то что они знали правду, сознаться им было страшно
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