Решение уравнения пож помогите 4(х-3)-16=5(х-5)

Алгебра
Решение уравнения пож помогите 4(х-3)-16=5(х-5)
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Гость:
Раскрываем скобки 4х-13-16=5х-25 Х=-3
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