Помогите!!! пересекает ли прямая x=2t, y=3t, z=4t плоскость 2x+3y+4z=0?
Математика
Помогите!!! пересекает ли прямая x=2t, y=3t, z=4t плоскость 2x+3y+4z=0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Коэффициенты у прямой точно такие же как и у плоскости. Значит прямая параллельная плоскости и ОТВЕТ Прямая НЕ пересекает плоскость
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