ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ! Друг , это тот человек, которому ты можешь доверить все и не п??бояться, что он тебя будет высмеивать или злиться на тебя. ты можешь доверить самые смелые мечты, тайны и даже планы по захвату мира, друг раз...

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ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ! Друг , это тот человек, которому ты можешь доверить все и не п??бояться, что он тебя будет высмеивать или злиться на тебя. ты можешь доверить самые смелые мечты, тайны и даже планы по захвату мира, друг разделит и твои мечты , и твои неудачи. главное найти такого человека, ведь это очень большая редкость. Самая главная удача в жизни -найти человека , перед которым ты можешь думать громко.

Автор: Гость