ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ! Друг , это тот человек, которому ты можешь доверить все и не п??бояться, что он тебя будет высмеивать или злиться на тебя. ты можешь доверить самые смелые мечты, тайны и даже планы по захвату мира, друг раз...
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПЕРЕВЕСТИ! Друг , это тот человек, которому ты можешь доверить все и не п??бояться, что он тебя будет высмеивать или злиться на тебя. ты можешь доверить самые смелые мечты, тайны и даже планы по захвату мира, друг разделит и твои мечты , и твои неудачи. главное найти такого человека, ведь это очень большая редкость. Самая главная удача в жизни -найти человека , перед которым ты можешь думать громко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Friend , this is the man whom you can trust everything and not be afraid that you will laugh or be mad at you. you can trust wildest dreams, secrets and even plans to take over the world, each will share your dreams and your failures. the main thing to find such a person, because it is very rare. The greatest success in life is to find someone to whom you can think out loud Пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Составить рассказ из 6 предложений. Дино с друзьями Василиса рассмеялась и сказ??ла , что не надо прыгать спрятаться в каюту Дино с друзья...
Русский язык