Помогите писать 22 упр.
Русский язык
Помогите писать 22 упр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весной в чаще звучат звонкие птичьи песни Мальчуган упал и шишку на лбу большую нащупал К нам на дачу прилетели веселые стрижи Там чудеса, та леший бродит, русалка на ветвях сидит
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