Помогите плез, не понятно
Алгебра
Помогите плез, не понятно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36/(4а - а²) - 9/а = 36/а(4 - а) -9/а = (36 - 9(4 - а))/а(4 - а) = (36 - 36 + 9а)/а(4 - а) = 9а/а(4 - а) = 9/(4 - а)
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