В каком природной зннесущесствует следующая взаимосвязь ягель олень волк

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Связи пpи котоpых одни оpганизмы поедают дpугие оpганизмы или их останки или выделения (экскременты) называются тpофическими (трофе - питание, пища, гр.). При этом пищевые взаимоотношения между членами экосистемы выражаются через трофические (пищевые) цепи. Примерами таких цепей могут служить: • ягель - олень - волк (экосистема тундры); Ответ: тундра.