Помогите плиииииииззззз несёт- плетёт- бредёт- молчит- радует- мстит- знакомят- завтракает- пахнешь- разгребёт- помогите пожалуйстааа данные глаголы записать в неопределённой форме!!!!!!)))))))))))))))))))))))

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Помогите плиииииииззззз несёт- плетёт- бредёт- молчит- радует- мстит- знакомят- завтракает- пахнешь- разгребёт- помогите пожалуйстааа данные глаголы записать в неопределённой форме!!!!!!)))))))))))))))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нести плести бродить молчать радовать мстить знакомить завтракать пахнуть разгрести
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