Помогите ПЛИИИИИЗ!!!!! Напишите пожалуйста сочинение на тему "Я расскажу о Фильке". (Это главный герой произведения "Теплый хлеб") план написания сочинения: 1.Вступление. 2.Внешность. 3.Возвраст(Если там написано) 4.Поступ...

Литература
Помогите ПЛИИИИИЗ!!!!! Напишите пожалуйста сочинение на тему "Я расскажу о Фильке". (Это главный герой произведения "Теплый хлеб") план написания сочинения: 1.Вступление. 2.Внешность. 3.Возвраст(Если там написано) 4.Поступки. 5.Характер. 6. Положительный герой или отрицательный?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка К. Г. Паустовского «Теплый хлеб», на мой взгляд, не слишком похожа на сказку, уж очень реальны ее герои, да и события происходят во время совсем не сказочной ВОв. Главный герой этой истории — Филька, обыкновенный мальчишка, каких немало даже в нашей школе. К такому не подойдешь лишний раз с просьбой, потому что в ответ всегда можешь услышать грубость или насмешку. Злые слова Фильки и стали причиной беды, случившейся в селе.  Слишком поздно понял мальчик, что натворил своими грубыми необдуманными действиями. Но искреннее раскаяние и признание собственной вины дали Фильке силы и возможность исправить положение, несмотря на то что мало кто верил в успех задуманного мальчиком дела. Помогли Фильке и такие черты характера, как сила воли, настойчивость, сообразительность. Кажется, впервые в жизни делал мальчик что-то не столько для себя, сколько для других, и он замечательно сумел справиться со своей нелегкой задачей.  Я уверена, что происшедшие события очень изменили Филькин характер, ведь он понял, что человеческая грубость и злоба никогда не остаются безнаказанными, а добрые слова и поступки помогают найти верных и надежных друзей, с помощью которых можно совершать самые настоящие чудеса.
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