Помогите плиииз... отметьте правильные варианты..

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Помогите плиииз... отметьте правильные варианты..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6. Е 7. В 8. Б 9. А 10. Б 11. Г
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