Помогите ПЛИС сложите и вычтите дроби(дробья) а)15,4+3,18=? б)0,068+5,07=? в)86,3-5,07=? г)7-2,78=?
Математика
Помогите ПЛИС сложите и вычтите дроби(дробья) а)15,4+3,18=? б)0,068+5,07=? в)86,3-5,07=? г)7-2,78=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 18,58 Б)5,138 В)81,23 Г)4,22
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