Помогите плиз я уже час мучаюсь вот задание найди значение выражений 3 целых 1/9*1 ??елых 1/8 -0,62 и длинная линия снизу под эти примером и снизу вот что написано 3,4-1,6 = подскажите с обьяснением главное решение поиогите

Математика

Помогите плиз я уже час мучаюсь вот задание найди значение выражений 3 целых 1/9*1 ??елых 1/8 -0,62 и длинная линия снизу под эти примером и снизу вот что написано 3,4-1,6 = подскажите с обьяснением главное решение поиогите

Автор: Гость