Помогите плиз, много баллов даю, 3 задание
Геометрия
Помогите плиз, много баллов даю, 3 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник А В О симетричен О С D, А D ‹B острый ‹С симетричен
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