Решите уравнение 252 делить на икс равно 21

Математика
Решите уравнение 252 делить на икс равно 21
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
252÷х=21 х=252×21 х=5292
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